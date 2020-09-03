أول تحليق تجريبي لطائرة على شكل "V”

نفذ نموذج كهربائي كبير لطائرة ركاب ذات أجنحة مدمجة مع هيكل على شكل حرف "V" أول تحليق تجريبي في ألمانيا.

وحلق النموذج في الجو، بوزن 22.5 كغ، وطول جناحين بلغ 3.1 متر، وطول هيكل 2.8 متر، مزود باثنين من المحركات الكهربائية.

وتتميز الطائرة على شكل الحرف "V" عن الطائرات العادية بمقاعد الركاب التي ستتركز في الجناحين.

وقالت شركة "كيه إل إم KLM" التي انضمت بالإضافة إلى شركة "إيرباص" إلى هذا المشروع الجديد، إن طائرة الحرف "V" ستكون أخف وأكثر ديناميكية، وبحسب مصمميها فإن استهلاكها للوقود سيقل بنسبة 20% مقارنة بطائرة إيرباص "A350".

المصدر: وكالات