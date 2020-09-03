جنود أمريكيون يصلون إلى جورجيا للمشاركة في "الشريك النبيل – 2020"

وصل جنود أمريكيون إلى مطار تبليسي الدولي يوم الاثنين للمشاركة في تدريبات "الشريك النبيل – 2020" متعددة القوميات.

وحسب وزارة الدفاع الجورجية فإن الدورة الخامسة للتدريبات "الشريك النبيل – 2020" ستجري في الفترة ما بين 7 و18 سبتمبر في مطار فازياني العسكري وقاعدة التدريب نوريو، ومن المتوقع أن يشارك في التدريبات 2700 جندي من جورجيا والولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا وفرنسا.

وقد نظمت التدريبات العسكرية "الشريك النبيل" لأول مرة في جورجيا في مايو 2015.

المصدر: رابتلي