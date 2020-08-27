شاهد.. مغربيات عالقات في سبتة الإسبانية يصلن بلدهن سباحة

أربع نساء مغربيات على الأقل عبرن الحدود الإسبانية المغربية في مدينة سبتة سباحةً بحرا خلال يومي الاثنين والثلاثاء هذا الأسبوع.

وعبرت آخرهن يوم الثلاثاء، عندما كان الشاطئ مزدحمًا، وعلى الرغم من وصول ضابطين من الحرس المدني وسفينة إلى المكان تمكنت المرأة من الوصول إلى الأراضي المغربية.

أكثر من مائة عامل مغربي أصبحوا عالقين في سبتة بعد أن أمر المغرب بإغلاق الحدود مع إسبانيا في 13 مارس بسبب قيود فيروس كورونا.

المصدر: رابتلي