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حريق يلتهم فندقا فاخرا في إسبانيا

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لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون جراء حريق هائل اندلع في فندق فاخر ببلدة ماربيلا بمنطقة كوستا ديل سول الإسبانية.

وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي شريط فيديو يوثق الناس يقفزون من الشرفات، فيما يقوم آخرون بتسلق واجهات المباني لإنقاذ أنفسهم.

وقام رجال الإطفاء برش الخشب بالماء لتبريده حتى يتمكن الناس من الصمود لفترة كافية ليتم إنقاذهم باستخدام السلالم.

 هذا ويقع الفندق ذو الأربعة نجوم على بعد خمسة أميال خارج ماربيلا، ويعتبر من الفنادق المفضلة للكثير من المشاهير.

المصدر: وكالات

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