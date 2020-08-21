اليمنيون يحرقون العلم الإسرائيلي أثناء مظاهرات في عدن

قام اليمنيون في مدينة عدن بحرق العلم الإسرائيلي خلال مظاهرات واحتجاجات على اتفاق التطبيع الإماراتي مع إسرائيل.

وتخضع عدن لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات منذ 29 أغسطس 2019. وشوهد المتظاهرون وهم يغطون العلم بسائل قابل للاشتعال قبل إحراقه، فيما كانوا يرددون شعارات مناهضة لإسرائيل.

كما شوهد الحشد يسير في شوارع عدن ويلوح بالأعلام الفلسطينية وأعلام اليمن الجنوبي ويحمل لافتات تدين المعاهدة.

المصدر: رابتلي