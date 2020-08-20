مقاتلة "سو-30 إس إم" تعترض طائرتين للناتو

اعترضت مقاتلة روسية من طراز "سو-30 إس إم"، اليوم الخميس، طائرتي استطلاع إحداهما بريطانية والأخرى فرنسية فوق المياه الدولية للبحر الأسود.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إنه تم رصد طائرتين تقتربان من الحدود الروسية فوق المياه الدولية للبحر الأسود. وقامت مقاتلة من طراز "سو-30 إس إم" تابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية بالتحليق للتعرف عليهما واعتراضهما.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد الاقتراب من الطائرتين بمسافة آمنة، قام طاقم المقاتلة الروسية بالتعرف على طائرة استطلاع فرنسية من طراز "أتلانتيك-2" وطائرة "سنتينيل- أر 1" تابعة للقوات الجوية البريطانية. وقد عادت الطائرتان أدراجهما بدون انتهاك للحدود الروسية، وعادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها.

المصدر: سبوتنيك