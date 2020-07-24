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ترامب يلعب البيسبول أمام البيت الأبيض

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استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسطورة البيسبول، واللاعب السابق لنيويورك يانكيز ماريانو ريفيرا تمهيدا لانطلاق موسم الدوري الرئيسي لعام 2020 الذي تأخر بسبب تفشي فيروس كورونا.

 وخرج ترامب إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض ليتبادل كرة البيسبول مع ماريو ريفيرا إلى جانب عدد من الأطفال اللذين يجتمعون في الحديقة يتبادلون الكرة.

 وخلال حديث بين ريفيرا وترامب، قال الرئيس الأمريكي إن عودة دوري البيسبول مهم للغاية مع إعادة فتح البلاد من جديد بعد التأثير الكبير لفيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات

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