محتجة عارية تتحدى عناصر الشرطة الأمريكية وسط الاحتجاجات العنيفة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة عارية تجلس على أحد شوارع أمام عناصر الشرطة وسط الاحتجاجات العنيفة في مدينة بورتلاند الأمريكية.

وحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإن امرأة عارية ظهرت بين سحب الغاز المسيل للدموع فيما كان عملاء فيدراليون يطلقون الغاز على المتظاهرين الغاضبين.

. وكانت المرأة ترتدي قناع وجه أسود فقط، ووقفت أمام اثني عشر عنصرا مدججين بالسلاح وهم يرتدون ملابس مموهة، وجلست وسط شارع وسط مدينة بورتلاند وحاول أحد الجنود اصابتها بقدميها لكن توقف ولم يواصل اطلاق الغاز المسيل بالدموع نحوها لسبب ما.

وهوية هذه الامرأة غير معروفة، فيما يطلق عليها اسم "أثينا العارية".

المصدر: وكالات