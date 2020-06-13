تماثيل لندن حبيسة الصناديق

نصبت السلطات المحلية في العاصمة البريطانية لندن دروعا حول بعض تماثيل رجال الدولة البارزين، وذلك من أجل حماية هذه المعالم من المخربين.

ومن بين التماثيل التي أحيطت بألواح خشبية لحمايتها، كان تمثال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل، وتمثال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج واشنطن، وتمثال الملك جيمس الثاني، ونيلسون مانديلا، والمهاتما غاندي، بالإضافة إلى نصب سينوتاف التذكاري وسط المدينة.

وجاء ذلك بعد أن تم تشويه قاعدة تمثال تشرشل خلال الاحتجاجات في وقت سابق، حيث عمد المحتجون إلى شطب كلمة "تشرشل" المنقوشة وكتبوا عوضا عنها عبارة "كان عنصريًا".

المصدر: وكالات