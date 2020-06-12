تايوان تختبر طائرة "النسر الشجاع" محلية الصنع

أجرى سلاح الجو التايواني يوم الأربعاء تحليقا تجريبيا لطائرة التدريب الجديدة محلية الصنع "يونغ ين" أو النسر الشجاع.

ونشرت وزارة الدفاع في تايوان شريط فيديو يظهر إقلاع وهبوط الطائرة الجديدة في قاعدة تشينغ تشوان كانغ الجوية.

وهذا التحليق هو الأول ضمن سلسلة التحليقاث الثلاثة التي يخطط سلاح الجو التايواني لإجرائها قبل التحليق التجريبي الرسمي الذي سيجري في 22 يونيو.

والطائرة الجديدة هي جزء من جهود الجزيرة لتطوير قدراتها الدفاعية.

المصدر: وكالات