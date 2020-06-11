إحباط عملية إرهابية في القرم
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أعلن حهاز الأمن الفدرالي الروسي عن إحباط عملية إرهابية كان يُخطط لتنفيذها في إحدى أسواق عاصمة جمهورية القرم الروسية سيمفيروبل.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للجهاز: "تم منع هجوم إرهابي في مدينة سيمفيروبول بجمهورية القرم. المعتقلون هم خمسة مواطنين روس. وكانوا ينوون تفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع في إحدى أسواق مركز الجمهورية، كما مارسوا ترويج إيديولوجية الإرهاب والتطرف عبر الإنترنت وكانوا على اتصال مع ممثلي المجموعات الأوكرانية المتطرفة في جنوب شرق أوكرانيا".
المصدر: وكالات