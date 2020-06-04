عقارب تدور منذ 161 عاما!

أكثر المباني تصويرا في بريطانيا. صوت أجراسه يدق على مدار الساعة. رنين ساعته إشارة لضبط الوقت في أشهر الإذاعات في العالم.

إنه برج في الطرف الشمالي لقصر وستمنستر على ضفة نهر التايمز الذي يضم البرلمان، ومسجل في لائحة مواقع التراث العالمي التابع لمنظمة اليونيسكو. ويبدو علامة مميزة في مدينة الضباب العاصمة البريطانية لندن.

إنه بلا شك برج ساعة بيغ بن الشهيرة

بدأ عمل ساعة بيغ بن في الـ 3 من يونيو عام 1859. واستغرق بناء برجها 13 عاما. كثيرون يعتقدون أن اسم بيغ بن هو اسم المبنى أو البرج الذي تقع فيه الساعة، لكن المبنى حمل اسم "برج الساعة" حتى عام 2012، وحينذاك جرى تغيير اسمه إلى "برج إليزابيث" بمناسبة اليوبيل الماسي للملكة.

أما بيغ بن فهو اسم الجرس داخل برج إليزابيث ويزن ثلاثة عشر طنا ونصف الطن.

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