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لحظة انفجار نموذج المركبة الفضائية "ستار شيب" خلال اختباره

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باءت اختبارات لنموذج ثالث لمركبة "ستار شيب" التابعة لسبيس إكس بالفشل، إذ انفجر محرك الصاروخ "رابتور" بعد دقائق من بدء تجارب في ميدان بمدينة بوكا تشيكا جنوب ولاية تكساس الأمريكية.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتعرض فيه نموذح الصاروخ ستار شيب للانفجار أثناء الاختبارات، حيث كانت المحاولة الأولى في فبراير والثانية في نوفمير الماضي.

وقد صممت المركبة الفضائية Starship المكوكية للرحلات إلى القمر والمريخ وكواكب أخرى. كما أنها ستقوم بدور المرحلة الثانية لصواريخ فالكون الثقيلة Big Falcon Rocket التي تعمل "سبيس إكس" على تصميمها حاليا.

المصدر: وكالات

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