بطل أنقذ طفلين من سيارة تحترق!

تمكن بطل عالمي برياضة التجديف من إنقاذ طفلين ذهبت والدتهما لمجمع تجاري وتركتهما في سيارة احترق محركها فيما بعد.

ولاحظ دينيس الذي كان ينتظر زوجته في موقف للسيارات تابع لأحد المراكز التجارية في مدينة سانت بطرسبورغ، دخانا يتصاعد من مقدمة إحدى السيارات ونارا تشتعل في جسم سيارة داخلها طفلان تتراوح أعمارهما بين 6-8 سنوات فسارع إلى خلع الباب وتحطيم الزجاج، لكن من دون نتيجة، حتى جاءت سيدة تحمل مطفأة حريق، استخدمها ماركيلوف لكسر الزجاج وإخراج الصغيرين.

وتعرض ماركيلوف لإصابة في كوعه وطلب المساعدة الطبية من المركز التجاري. وهناك التقى بأم الطفلين الذين أنقذهما.

المصدر: رابتلي