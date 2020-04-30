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العثور على عشرات الجثث في شاحنات بنيويورك

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عثرت شرطة نيويورك على عشرات الجثث داخل شاحنات مركونة بالقرب من مكتب دفن في منطقة بروكلين مساء يوم الأربعاء.

وحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإنه تم العثور على الجثث بعد أن لاحظ سكان بروكلين انبعاث روائح كريهة واستدعوا السلطات المحلية لإلقاء الضوء على سببها.

وتبين أن مصدر الروائح يعود إلى جثث الموتى بداخل شاحنات مركونة بالقرب من مكتب للدفن، حيث قامت السلطات ببدء التحقيقات لمعرفة مصدر الجثث واحتمال أن تكون مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "​نيويورك تايمز​" فإن الشاحنات المبردة كانت مركونة في منطقة سكنية في بروكلين وقد تم وضع جثث الموتى المصابين بفيروس كورونا على أن يأتي دورها في عملية الحرق في إحدى ​المحارق​، لكن بعد مرور أيام عديدة تحللت الجثث في البرادات وأدت إلى انتشار الروائح الكريهة في المنطقة.

المصدر: وكالات

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