كيم .. هالة من العظمة وروايات من الخيال

وصوله لزعامة البلاد بعد وفاة والده في 19 ديسمبر عام 2011 كان متوقعا.. كيف لا وهو "الوريث العظيم". إنه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

لم يسجل التاريخ يوم ولادته. قيل إنه ولد في 8 يناير 1983 ويعتبر الابن الثالث والأصغر للزعيم السابق كيم جونغ إل. تقول الروايات إن كيم تلقى تعليمه في مدرسة بيرني الدولية في سويسرا حتى 1998 تحت اسم مستعار.

بعد تربعه على العرش، نسجت وسائل إعلامه حوله هالة من العظمة فميا راح خصومه يسربون روايات عنه أقرب إلى الخيال. قيل إنه كان يأمر بالقتل ويمشي في الجنازة.

المزيد في الفيديو التالي: