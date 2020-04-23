شاهد..اللمسات الأخيرة لإطلاق صاروخ النصر

أعلنت وكالة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن البلاد بدأت بالتحضيرات لإطلاق صاروخ فضائي وزينته برموز النصر على النازية.

وكتب رئيس "روس كوسموس"دميتري روغوزين أن "إن صاروخ Soyuz-2.1a الروسي المزين برموز النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية والذي سينطلق إلى الفضاء قريبا حاملا على متنه مركبة من نوع بروغريس إم إس-14 قد تم تثبيته على منصة الإطلاق في قاعدة بايكونور الفضائية"

ويظهر فيديو نشرته الوكالة أن الاستعدادات لإطلاق الصاروخ دخلت مرحلتها الأخيرة.

المصدر: RT + تاس