RT تطلق مشروع الرسائل إلى المحاربين القدامى

تطلق قناة RT مشروعا جديدا يحمل عنوان #بريد_النصر، الذي يحكي قصص النصر عن قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى/الحرب العالمية الثانية، ويساعد في نقل رسائل القراء إلى كل منهم.

ويتضمن المشروع تجميعا لقصص أولئك الذين عاشوا حصار لينينغراد، ومن كتبوا على جدران "الرايخستاغ"، ومن ساهموا في حماية الجنود السوفييت الذين هربوا من معسكرات التعذيب النازية.

وخلال الأشهر القادمة، سوف يحكي هذا المشروع حكاية الحرب التي خاضها هؤلاء، والنصر الذي كلل معاركهم. وبمساعدة مشروع #بريد_النصر، يمكن لأي من مشاهدينا ومستخدمينا الأعزاء كتابة رسالة للمحاربين القدامى. وسوف تقوم إدارة تحرير القناة بإيصال هذه الرسائل لجميع المحاربين.

بإمكانكم إرسال فيديوهات أيضا على العنوان التالي: pochtapobedy@rttv.ru

وفي نهاية يناير القادم سوف تقدم قناة RT فيلما بتقنية VR "الواقع الافتراضي"، بعنوان "دروس أوشفيتز"، بمناسبة مرور 75 عاما على نجاح الجنود السوفييت في اقتحام أكبر معسكر موت للنازية في "أوشفيتز بيركينو".

وسيتضمن الفيلم مزيجا من عناصر الواقع الافتراضي وكذلك تكنولوجيا التصوير ثلاثي الأبعاد، في إطار مشروع تواصلي اجتماعي لقناة RT، بالتعاون مع الفنان المتخصص في تقنيات الواقع الافتراضي، دينيس سيميونوف.