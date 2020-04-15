شاهد.. دمار كبير خلفته الأمطار الغزيرة في صنعاء

شهدت محافظة صنعاء وأمانة العاصمة ومحيطها أمطارا غزيرة، يوم الاثنين، جعلت السيول تتدفق من مديريتي سنحان وبني بهلول الواقعتين جنوب شرق العاصمة اليمنية.

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وشهد عدد من شوارع العاصمة سيولا جارفة، تسببت ليس فقط في تدمير الطرقات وعدد من المنازل والمحلات التجارية، بل وكشفت عن الأوضاع الصعبة والمريرة في المدينة بعد أن تدفقت بغزارة في السايلة، ومنطقة دار سلم وحي الحثيلي متجهة ناحية حي شميلة.

وقالت مصادر، إن السيول تسببت في وفاة شخصين في صنعاء، وخسائر مادية كبيرة.

المصدر: وكالات