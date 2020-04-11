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كورونا تنبش ذكرى طبيبة عربية

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كورونا تنبش ذكرى طبيبة عربية
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طبع البنك المركزي التونسي صورة الطبية توحيدة بنت الشيخ على ورقة نقدية من فئة 10 دنانير تخليدا لذكراها وتكريما للمرأة التونسية وتقديرا لجهود القطاع الصحي في محاربة كورونا.

 تعد بنت الشيخ التي ولدت عام 1909 وتوفيت عام2010  أول طبيبة في تونس وعموم المغرب العربي ولقبت بـ"طبيبة الفقراء".

وهي خريجة جامعة الطب في باريس باختصاص طب النساء والتوليد، وقد ساهمت في إطلاق تجربة التنظيم العائلي في تونس.

 بهذا التكريم انضمت توحيدة إلى مصاف نساء عظيمات ما زالت صورهن تزين العملات الدولية أمثال:

زنوبيا، ملكة تدمر وعليسة.. ملكة قرطاج واليزبيث الثانية، والملكة الدستورية للمملكة المتحدة، والروائية والناشطة التركية في مجال حقوق النساء فاطمة عليا توبوز.. وغيرهن

التفاصيل في الفيديو التالي:

 

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