طوابير عاطلين عن العمل في فلوريدا

أظهر فيديو من مدينة هياليه بولاية فلوريدا الأمريكية طوابير طويلة من العاطلين عن العمل خارج مكتبة محلية في انتظار دورهم لتقديم طلبات إعانات البطالة مع مشاكل في تقديمها عبر الانترنت.

هذا ويزداد بسرعة عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة عموما، وفي فلوريدا خاصة، حيث أصبح مئات الآلاف من سكان الولاية بدون دخل بسبب أوامر البقاء في المنزل والانكماش الاقتصادي الناجم عن تفشي كورونا.

وحسب وكالة "اسوشيتد برس" فقد بلغ العدد الإجمالي لطلبات إعانات البطالة في فلوريدا ستمئة ألف طلب منذ منتصف الشهر الماضي وحتى اليوم.

المصدر: أ.ب.