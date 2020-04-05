مشرحة منتقلة في لندن لضحايا كورونا

أدخلت السلطات البريطانية مشرحة منتقلة جديدة في الخدمة، للتماشي مع الوضع الراهن فيما يخص وباء فيروس كورونا داخل العاصمة لندن.

وتم وضع هذه المشرحة في مكان استخدم سابقا لموقف شاحنات القمامة بالقرب من المدرسة الابتدائية شرقي لندن.

وسجلت بريطانيا، خلال الساعات الـ24 الماضية، أكبر ارتفاع يومي للمتوفين جراء فيروس كورونا المستجد بواقع 708 حالات، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات المرصودة في البلاد إلى نقطة 4313، ما يجعل المملكة المتحدة الدولة السادسة عالميا من حيث هذا المؤشر وسط تحذيرات الحكومة من أن هذه الأعداد ستواصل زيادتها بشكل حاد.

المصدر: وكالات