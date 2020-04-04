الجيش الإيطالي يستخدم أسِرة خاصة لنقل مصابي كورونا على متن طائرة عسكرية

نشرت القوات الجوية الإيطالية فيديو يظهر عملية نقل مصابي كورونا إلى طائرة عسكرية باستخدام أسرة الاحتواء البيولوجي، في مطار بيرغامو، وهي أكثر المدن الإيطالية تضررا بتفشي كورونا.

وأشار الجيش الإيطالي إلى أن المصابين تم نقلهما إلى مدينة باري جنوب البلاد، مضيفا أن القوات الجوية نفذت 14 رحلة مماثلة لنقل المصابين من شمال إيطاليا إلى مناطق أخرى.

وأعلنت السلطات الصحية الإيطالية، يوم الجمعة، عن تسجيل 766 وفاة و4585 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

المصدر: وكالات