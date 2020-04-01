شاهد كيف يجهز الأطباء الإسبان قبل دخول قسم العناية المركزة المكتظ بمصابي كورونا

نشرت وكالة أسوشيتد برس شريط فيديو يظهر الأطباء في مستشفى بادالونا الإسباني وهم يجهزون أنفسهم قبل دخول قسم العناية المركزة وفيه مصابون بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات الإسبانية يوم الاثنين أن أكثر من 12 ألف عامل في مجال الصحة قد أثبتت نتائج التحاليل، إصابتهم بفيروس كورونا.

وهذا العدد من المصابين في مجال الصحة بالفيروس يعادل حوالي 14٪ من حالات الإصابة المؤكدة في إسبانيا، والبالغ عددها 85195.

المصدر: APTN