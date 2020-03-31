مستشفى في مدينة إسبانية على الخط الأمامي لمواجهة كورونا
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يكافح الفريق الطبي في وحدة العناية المركزة بالمستشفى في مدينة بادالونا شمال شرق إسبانيا ليلا ونهارا من أجل إنقاذ حياة أكبر عدد ممكن من مصابي فيروس كورونا المستجد.
وتظهر لقطات حصرية التقطتها وكالة أسوشيتد برس المرضى في قسم العناية المركزة وهم يعانون من الالتهاب الرئوي الثنائي، كما يلجأ الأطباء إلى قلبهم على بطونهم لتمكينهم من التنفس بسهولة.
وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الثلاثاء إنه تم تسجيل 849 حالة وفاة الليلة الماضية، وهو أعلى عدد للوفيات يسجل في 24 ساعة منذ ظهور الوباء في البلاد.
المصدر: APTN