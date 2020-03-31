التحالف الدولي يسلم قصرا رئاسيا في الموصل للجيش العراقي

انسحبت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، يوم الاثنين، من قصر رئاسي كانت تسيطر عليه في مدينة الموصل شمال العراق.

وتظهر اللقطات مسؤولين من قوات التحالف والجيش العراقي يوقعون وثائق التسليم.

وأوضح المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي: "اليوم نحتفي بتسلم هذا الموقع التابع لقوات التحالف الدولي"، مضيفا أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة زود الجيش العراقي بخبراء متنوعين ومعلومات لوجستية خلال عمليات تحرير مدينة الموصل، إلا أن العمليات المشتركة انتهت في الموصل.

وتعتبر قاعدة الموصل رابع قاعدة عسكرية يسلمها الجيش الأمريكي للجيش العراقي خلال شهر بعد إعلان مسؤولين في التحالف أن مساعدتهم للجيش العراقي سوف تركز على الدعم الجوي وعمليات المراقبة حيث من المتوقع إجراء خفض كبير للعمليات.

المصدر: RUPTLY