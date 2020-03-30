السلطات السعودية تصادر 5 ملايين كمامة

صادرت السلطات السعودية أكثر من 5 ملايين كمامة خلال أسبوع جرى تخزينها لبيعها لاحقا بسعر أعلى.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الفرق الرقابية في وزارة التجارة في حائل شمال الرياض ضبطت مليون و168 ألف كمامة مخزّنة لدى شخص أجنبي كان ينوي بيعها في وقت لاحق.

وأضافت آن السلطات قامت بحجز الكمامات وإعادة طرحها في الأسواق بمنطقة حائل.

وفي جدة، عثرت فرق التفتيش الحكومية الأربعاء على أربعة ملايين و310 آلاف كمامة مخزنة.

وأوضحت واس أن الكمامات تم حجزها "وإعادة توزيعها على الأسواق، وإنزال العقوبات اللازمة بحق المحتكرين وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقها.

المصدر: وكالات