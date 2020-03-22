توابيت تملأ كنيسة مستشفى إيطالي والأطباء لا يزالون يصارعون من أجل حياة المصابين بكورونا

أظهرت لقطات صورتها سكاي نيوز مشاهد "مرعبة" لعشرات التوابيت تملأ كنيسة مستشفى مدينة كريمونا، فيما لا يزال الأطباء هناك يصارعون في وحدة العناية المركزة من أجل حياة المصابين بكورونا.

​وقال الأطباء لـ"سكاي نيوز" إن "الكثير من الناس يعانون من المضاعفات الناجمة عن إصابتهم بالفيروس، إلا أن وحدة العناية المركزة لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من المصابين، الاسرة تمتلئ في غضون يوم واحد".

ويقع هذا المستشفى في منطقة لومبارديا المتضررة بشدة جراء انتشار فيروس "كوفيد 19".

وكانت إيطاليا قد سجلت 793 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لترتفع أعداد الوفيات إلى 3095 حالة في منطقة لومباردي الشمالية.

المصدر: sky news