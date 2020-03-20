افتتاح جامع في ريف السويداء السوري بحضور القوات الروسية

افتتح مفتي سوريا جامع أبو حذيفة النعمان بعد ترميمه على نفقته الخاصة في ريف السويداء الشمالي الشرقي، بحضور وفد من القوات الروسية.

وزار مفتي سوريا أحمد بدر الدين حسون قرية أبو حارات شمال شرقي السويداء، بالإضافة إلى وفد يضم ضباط من القوات الروسية العاملة بالمنطقة الجنوبية، إذ دشنوا جامعاً تم ترميمه في القرية على نفقة المفتي.

ووجهت دعوة خاصة للوفد الروسي لحضور افتتاح الجامع للإعراب عن التقدير للجهود التي بذلها في إعادة توفير الخدمات لسكان المنطقة.

وهذا الجامع تم ترميمه على نفقة المفتي الخاصة، بكلفة تجاوزت 3 ملايين ليرة، بعد أن تعرض للتخريب والضرر بشكل جزئي نتيجة وقوع المنطقة في مسرح العمليات العسكرية خلال السنوات الماضية.

المصدر: وكالات