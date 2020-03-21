شفاء حالة ثالثة لمصاب بكورونا في كربلاء

أعلنت هيئة الصحة بمدينة كربلاء العراقية شفاء حالة ثالثة بفيروس كورونا المُستجد.

وفي وقت سابق أعلنت الهيئة شفاء أحد موظفي الخدمة في مركز الزهراء للأمراض الباطنية في مدينة الإمام الحسين الطبية، حيث أُصيب من خلال انتقال العدوى إليه من المرأة المتوفاة بالفيروس ذاته، وأعلن عن وفاتها في السادس من الشهر الجاري.

وأعلن مُدير عام دائرة صحة كربلاء الدكتور صباح الموسوي أن النتائج المخبرية للتحاليل والفُحوصات الطبية، الصادرة من مختبر الصحة المركزي في بغداد، أثبتت خلو المصاب ( أياد علي حسين ) من الفيروس، ويتمتع حاليا بصحة جيدة.

المصدر: وكالات عراقية