الصلاة عبر الإنترنت في إيطاليا

نفذ كاهن إحدى كنائس روما صلاة رقمية لمساعدة الناس على حضور القداس وسط إغلاق البلاد بسبب الفيروس التاجي.

إيطاليا بأكملها في حالة إغلاق منذ بداية مارس بعد قرار اتخذه رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بفرض حجر صحي على مستوى البلاد يقيد بشدة حرية الحركة والأحداث الاجتماعية استجابة للوباء المتزايد COVID-19 في البلاد. قررت بعض الكنائس أن تظل مفتوحة للصلاة الخاصة. وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ، سجلت إيطاليا حتى الآن 31506 حالات إصابة بالفيروس التاجي مع 2503 وفاة.

ما رأيكم باستعمال التكنولوجيا للصلاة؟