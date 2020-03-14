الكويت.. درونات في مواجهة كورونا

بدأت وزارة الداخلية الكويتية استخدام طائرات مسيرة لإبلاغ الوافدين بحظر التجمعات تطبيقا لقرارات الحكومة الهادفة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، طائرة درون تحلق فوق تجمع لآسيويين في العاصمة الكويت، تطلب منهم بلغات مختلفة، من خلال مكبر للصوت، فض التجمع حفاظا على سلامتهم.

فيديو / وزارة الداخلية تستعمل التقنية «طائرة درون» الحديثة في الإبلاغ عن حظر التجمعات اعتبارا من اليوم وبكافة اللغات. pic.twitter.com/hJN1F8GIIV — المجلس (@Almajlliss) March 13, 2020