أسلاك شائكة بين تركيا واليونان

قامت سلطات الحدود اليونانية بوضع شريط من الأسلاك الشائكة على طول نهر إيفروس الحدودي بين تركيا واليابان.

وجاءت هذه الخطوة لمنع المهاجرين من عبور النهر. وبحسب تقارير تعتزم السلطات اليونانية مد هذا الشريط الحدودي في المستقبل القريب.

و يحاول المهاجرون عبور الحدود التركية اليونانية منذ أن أعلنت تركيا يوم الخميس 27 فبراير أنها لن تلتزم باتفاقية 2016 مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق الهجرة إلى القارة العجوز مقابل مساعدات. هذا وأعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة مساعدات بقيمة 700 مليون يورو لمساندة اليونان في التعامل مع التدفق الكبير للمهاجرين بعد أن فتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحدود فعليا.

المصدر: رابتلي