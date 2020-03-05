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متطوعون يعقمون ميدان التحرير في العراق

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عقم متطوعون ميدان التحرير في بغداد بالمواد الكيميائية. المنطقة بالإضافة إلى كونها نقطة اتصال محلية شهيرة هي أيضا منطقة تجمع للمتظاهرين المناهضين للحكومة في الأشهر الأخيرة.

قرر المتطوعون، الذين يطلقون على أنفسهم اسم "إسعاف الوطن" ، تحت إشراف عدد من الأطباء، تعقيم المنطقة بأنفسهم ومن أموالهم الخاصة. هذا ما أكده الممرض والمتطوع المحلي علي زكريا سالم قائلاً: "حصلنا على البخاخات والأدوات ومواد التعقيم المستخدمة في العمل من حسابنا الشخصي".

المصدر: RUPTLY

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