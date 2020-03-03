تعرفوا على الشابة التي تعتني بالخفافيش المصابة في أستراليا

إنها بحجم الإبهام، وتزن 400 غرام فقط ، ما يجعل رعاية الخفافيش الصغيرة مهمة معقدة. لكن إيبوني مكإنتوش هي واحدة من أربعة مقدمي الرعاية للخفافيش في ولاية تاسمانيا الأسترالية!

إيبوني ترعى الخفافيش المصابة وتقول إنها تأتي إليها وهي تعاني من الإجهاد الحراري، أو إصابات من هجمات الحيوانات والعناية بها وظيفة بدوام كامل.

الخفافيش في وضع حرج تحتاج إلى أن تبقى في غرفة بدرجة حرارة 32 مئوية ومع ذلك، لا تتم إعادة تأهيلها بالكامل، لأنها تحتاج إلى مدرب خاص لمساعدتها على تعلم الصيد والطيران مرة أخرى لأنها تفقد القدرة على الطيران بعد ثلاثة أسابيع من عدم الطيران بسبب ضعف عضلاتها مما يجعلها عرضة للخطر أكثر من قبل.



وفقًا لـIUCN: الخفافيش بجميع أنواعها تشكل ربع جميع أنواع الثدييات المعروفة في العالم.

ويقول الاتحاد العالمي لصون الطبيعة أن ما يقارب نصف أنواع الخفافيش في العالم مهددة أو شبه مهددة بالانقراض.

المصدر: APTN