ممرضة إيرانية تؤدي رقصة الكورونا في الحجر الصحي

يحاول الإيرانيون التعامل مع انتشار فيروس كورونا في بلادهم بروح الفكاهة والمرح، وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لممرضة ترقص في مستشفيات الحجر الصحي هناك.

وأشارت مواقع تتابع أخبار إيران، إلى أن الكمامات منحت الممرضات الإيرانيات فرصة للترفيه عن أنفسهن، وأداء بعض الرقصات في مستشفيات الحجر الصحي.

ويأتي ذلك في وقت تحارب فيه الحكومة الإيرانية الفيروس، الذي ينتشر بشكل متسارع في بلادها، وارتفعت عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 1501 والوفيات إلى 66.

المصدر: وكالات