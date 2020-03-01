أردوغان .. المهلة انتهت ابتعدوا عن طريقي!

كثف الجيش التركي تحركاته في سماء وأرض إدلب اليوم مع انتهاء ما يسمى بالمهلة التي حددها الرئيس رجب طيب أردوغان للجيش السوري كي ينسحب إلى ما وراء نقاط المراقبة في إدلب.

وأطلق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اسم "درع الربيع" على عملية جيشه في إدلب، وقال إن العملية "التي بدأت عقب الاعتداء الغادر على قواتنا في إدلب 27 فبراير مستمرة بنجاح".

في هذه الأثناء تتواصل الجهود الروسية والإيرانية لحماية ما تم الاتفاق عليه في سوتشي وأستانا في ظل حديث عن لقاء مرتقب قد يكن صعبا بين بوتين وأردوغان لإعادة الأمور إلى مربع سوتشي الأول.