رقم قياسي جديد في تحدي سكب دلو الماء البارد في كراسنويارسك الروسية

سجل أكثر من 420 شخصاً بمدينة كراسنويارسك الروسية رقما روسيا جديدا في تحدي سكب دلو الماء البارد..

وبلغ عمر أكبر المشتركين 83 عاما، فيما بلغ عمر أصغرهم 3سنوات فقط..

وكان الرقم الروسي السابق قد سجل عام ألفين وستة عشر بمدينة تومسك بمشاركة 205 شخصاً..

يأتي ذلك تزامنا مع يوم "المناعة العالمية" حيث أصدرت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة وحماية المستهلك "روس بوتريب نادزور"، جملة من التوصيات للمواطنين للحفاظ على المناعة وتعزيزها.

وأوصى خبراء الهيئة بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والنوم ما لا يقل عن ثماني ساعات في اليوم، والتمسك بنظام غذائي صحي، وتقوية الجسم والامتناع عن شرب الكحول والتدخين.

ويرى الكثير من المواطنين الروس أن الاستحمام بالماء البارد يزيد مناعة الجسم ويقيه من الأمراض وخاصة نزلات البرد.