مهاجرون يشعلون النار في المنطقة المحايدة لتدفئة أنفسهم

لجأ عدد من المهاجرين إلى إشعال نار للتدفئة في المنطقة المحايدة بين تركيا واليونان، وسجلت عدسات الكاميرات مراقبة قوات الأمن للمهاجرين عند معبر كاستانيز الحدودي في اليونان.

واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع مئات اللاجئين من اقتحام المنطقة المحايدة للمرور الحدودي. ويأتي ذلك بعد أن أعلنت تركيا أنها لن تمنع اللاجئين من العبور إلى الاتحاد الأوروبي بعد مقتل العشرات من الجنود الأتراك في غارة جوية في محافظة إدلب السورية. وتمكن عدد من اللاجئين من العبور إلى اليونان على الرغم من قيام قوات الأمن بإغلاق الطريق الرئيسي بين كاستان على الجانب اليوناني وإدرنة على الجانب التركي من الحدود.

المصدر: رابتلي