بالفيديو.. عرض للأزياء من دار عائشة قديروف في باريس

شهد فندق Le Marois في باريس الثلاثاء الماضي، عرض باقة من الأزياء الجديدة من تصميم دار Firdaws للموضة التي تديرها عائشة قديروف، ابنة رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية.

أطلق على مجموعة الأزياء هذه اسم "تاريخ الحب"، وحضر الفعالية حشد غفير من الشخصيات والمتابعين، وسفراء السعودية وفلسطين وباكستان ودول أخرى.

واستعرضت الفتيات أزياءهن، على ألحان أوركسترا رافقت فريق العرض من مدينة غروزني عاصمة الشيشان.

المصدر: RT