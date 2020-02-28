نافذة على العصر اليوراسي

حملة مشتركة لفرع سفيردلوفسك الإقليمي للجمعية الجغرافية الروسية ومركز غوص الأورال تريتون على نهر توبول في منطقة كورغان للبحث عن مستحاثات.

وتم اكتشاف العشرات من عظام الحيوانات من العصر الجليدي.

كانت أكثر المكتشفات النادرة والقيّمة هي الضرس العلوي لوحيد القرن، وحوض الحصان القديم وعظم العضد الأيسر من الماموث.

ووفقا للغواص قسطنطين، تمكنوا أيضا من العثور على أضلاع عملاقة وجزء من مفصل الورك. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع مرساة حجرية قديمة ومروحة سفينة من قاع النهر.



شارك في البعثة 15 شخصا. إجمالاً ، على مدار سنوات البحث ، وقام حوالي مائة غواص بزيارة "عدسة العظام".

المصدر: RT