مداهمة مصنع سجائر مزيفة في اسبانيا

عثرت الشرطة الإسبانية على مصنع غير مشروع للسجائر، مشيد تحت الأرض على عمق 4 أمتار، في منطقة قرب بلدة موران، حيث جرى إنتاج 3500 سيجارة مزيفة في الساعة.

وذكرت وسائل إعلام أن الشرطة أنقذت 6 عمال في المصنع، كانوا عالقين وعلى وشك الاختناق، دون أي وسيلة للخروج، بعد نفاذ وقود المولد الكهربائي الذي يضخ الهواء إلى المصنع.

وأشارت إلى أن العمال أجبروا على العمل في ظروف خطيرة للغاية مع درجة سمية مرتفعة ودون السماح لهم بمغادرة الموقع تحت الأرض.

واعتقلت الشرطة 20 شخصا مشتبه بهم، في 13 فبراير، لكن أحدا منهم لم يذكر أن هناك عمالا عالقين في المصنع.

المصدر: AFP