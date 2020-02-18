"الوطن الأم ينادي" .. مشهد بديع لأطول تمثال في أوروبا

التقطت كاميرا طائرة من دون طيار يوم أمس الاثنين لقطات جوية ملهمة لتمثال "الوطن الأم ينادي" على الضفة اليمنى من نهر الفولغا وقد أحاطته السحب وظهر من خلفها كمارد عملاق.

ويطلق على هذا التمثال، الأعلى في أوروبا، وأحد أعلى التماثيل في العالم (ارتفاعه 85 مترا) اسم "الوطن الأم ينادي" أو "الوطن الأم" أو "نصب مامايف" نسبة إلى هضبة مامايف كورغان، التي تطل على مدينة فولغوغراد (ستالينغراد سابقا)، والتي شهدات معركة ستالينغراد الضارية، أحد أهم المعارك الكبرى والفاصلة التي شهدتها الحرب العالمية الثانية، واستمرت حوالي 6 أشهر بين أغسطس 1942 وفبراير 1943.

وتم تدشين النصب التذكاري عام 1967، ويتضمن 200 درجة من السلالم تمثل المائتي يوم للمعركة بنيت من قاع التمثال وحتى قمته. قام بنحت التمثال يفغيني فوتشيتيتش، بينما مثلت الإنشاءات الهندسية (التي يبلغ وزنها 7900 طن) تحديا كبيرا لمهندس الإنشاءات نيكولاي نيكيتين.

المصدر: RT