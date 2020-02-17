مقاتلات صربية ترافق طائرة شويغو – فيديو

انتشر شريط فيديو يظهر مقاتلات تابعة لسلاح الجو الصربي، وهي ترافق طائرة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وفي اللقطات، ظهرت مجموعة من مقاتلات "ميغ- 29 "، وهي ترافق طائرة الوزير الروسي حتى العاصمة بلغراد.

وصل شويغو، إلى بلغراد اليوم في زيارة عمل. وسيلتقي خلالها بنظيره الصربي ألكسندر فولين، لمناقشة التعاون العسكري التقني والأمن الإقليمي.

وبالإضافة إلى ذلك ، سيشارك الوزير الروسي في احتفال وضع الكبسولة التذكارية، في موقع النصب المعماري التذكاري "الشعلة الخالدة".

المصدر: RT