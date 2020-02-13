صينية رفضت ارتداء القناع فطردت من المتجر بالقوة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة صينية من مدينة لونغ رفضت لبس قناع الوقاية أثناء دخولها أحد المتاجر للتبضع فتم جرها وطردها بالقوة خارج المتجر.

ويظهر في الفيديو قيام أحد الحراس بجر الفتاة خارج المتجر لعدم ارتدائها قناع الوقاية مع انتشار فيروس كورونا في الصين ومنع المواطنين من الخروج إلى الأماكن العامة بدون قناع صحي، وبعد أن أخرجها الحارس حاولت الدخول مرة أخرى، حتى جاءت الشرطة واصطحبتها معها.

المصدر: مواقع التواصل