مدون روسي يشعل النار بنفسه ليجمع "اللايكات"

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدون روسي من مدينة أوريول نشره على صفحته في "إنستغرام "وهو يقوم بمغامرة خطيرة جدا ليحصل على "اعجابات"المتابعين.

ويظهر في الفيديو جلوس المدون الروسي فاليري على وسادة هوائية مربوطة بسيارة مرتديا زيا مخصصا ضد النيران، بينما يقوم أصدقاؤه بسكب البنزين عليه ويشعلون النيران به ثم تنطلق السيارة فيه بجولة قصيرة.

لم يصب فاليري بأي أذى لكنه لم يثر فقط الاهتمام بين متابعيه وإنما أثار أهتمام السلطات في المدينة التي باشرت بفتح تحقيق حول تصرف الشاب المتهور.

المصدر: "رابتلي"