"قبلة فرنسية" بين زوج من الدببة القطبية يثير تساؤلات!

أثار تصرف غريب يبدو أقرب لتبادل القبل على الطريقة الفرنسية، لزوج من الدببة القطبية، حيرة زوار حديقة حيوان بودابست في هنغاريا.

وأظهر مقطع فيديو الدبين بيليج وسريج، البالغين من العمر 4 سنوات، وهما يتقاسمان على ما يبدو شيئا ما عن طريق الفم لأكثر من دقيقة، وكأنهما يتبادلان القبل!.

ووفقا لمنظمة "Polar Bears International Organization"، فإن هذا السلوك شائع بين حيوان القطب الشمالي هذا كوسيلة لطلب شيء ما، مثل وجبة خفيفة.

المصدر: "Nypost"