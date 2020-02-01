فيديو لنيزك ساطع في سماء روسيا

شهدت منطقة إيربيتسك في مقاطعة سفيردلوفسك بمنطقة الأورال وسط روسيا، سقوط نيزك تمكن الهاوي إيليا يانكوفسكي من رصده بفيديو، نشره على موقع التواصل الاجتماعي الروسي "فكونتاكتي".

وفي اللقطات، يمكن مشاهدة شهاب ناري يتحرك بسرعة عالية جدا في السماء، تاركا وميضا ساطعا.

وحدث سقوط النيزك في الساعة 3:13 من صباح اليوم بتوقيت يكاتيرينبورغ، حيث أمكنت مشاهدته كذلك في مقاطعات سفيردلوفسك وتيومين وأومسك وتشيليابينسك وكورغان وسط وجنوبي روسيا.

المصدر: نوفوستي