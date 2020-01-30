نفق من الثلج طوله 7 أمتار للوصول إلى سيارة

اضطر مواطن مدينة بارناؤول بإقليم ألتاي الروسي إلى حفر نفق طوله 7 أمتار للوصول إلى مرآب سيارته المطمور بالثلج.

ونشر المواطن شريط فيديو يظهر نفقا طويلا يؤدي إلى باب مرآب، إلا أنه لكي يفتح الباب ويصل للسيارة يجب إزالة أطنان من الثلج. ويقول المواطن في الفيديو مازحا إنه سيتمكن من استخدام سيارته فقط في الربيع المقبل بعد ذوبان الثلج.

وشهد إقليم ألتاي تساقطا كثيفا للثلوج تجاوز المعدلات السنوية في هذه المنطقة بعدة مرات.

المصدر: وكالات