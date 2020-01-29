ثلوج كثيفة تتساقط في أربيل

تساقطت ثلوج كثيفة في الشمال العراقي في أربيل.

هذا وقد أدت التظاهرات الحاشدة التي تشهدها البلاد إلى انخفاض معدلات السياحة الداخلية.

لكن مع هطول الثلوج، ذهب العديد من العائلات للاستراحة بعد أن اشتدت الحاجة إليها.

يعاني العراق أشهرا من المظاهرات بشأن الفساد الحكومي والبطالة المرتفعة والنفوذ الإيراني في السياسة العراقية. وأدت التظاهرات لمقتل 500 متظاهر على الأقل.

يأمل الأكراد العراقيون في أن يعيد الطقس الثلجي الزائرين إلى المنطقة ، لينتعش الاقتصاد في بلدهم.

يتوجه الآلاف من الناس كل عام إلى جبل كورك للاستمتاع بالثلوج. حيث يقع المنتجع على قمة جبل كورك ويمكن الوصول إليه فقط بواسطة التلفريك الذي يمتد لمسافة 4 كيلومترات.



يعد التدفق الحالي للسياح بمثابة دفعة جيدة للأعمال الصغيرة في المنطقة، لكن يقول التجار إن أعداد السياح لا تزال منخفضة حتى الآن.





المصدر: AP