 
مباشر
عاجل
الصحة العالمية: رصد الإصابات بسلالة "كورونا" الجديدة في 15 دولة خارج الصين وعلى العالم اتخاذ إجراءات

ثلوج كثيفة تتساقط في أربيل

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n5v6

تساقطت ثلوج كثيفة في الشمال العراقي في أربيل.

هذا وقد أدت التظاهرات الحاشدة التي تشهدها البلاد إلى انخفاض معدلات السياحة الداخلية.

لكن مع هطول الثلوج، ذهب العديد من العائلات للاستراحة بعد أن اشتدت الحاجة إليها.

يعاني العراق أشهرا من المظاهرات بشأن الفساد الحكومي والبطالة المرتفعة والنفوذ الإيراني في السياسة العراقية. وأدت التظاهرات لمقتل 500 متظاهر على الأقل.

يأمل الأكراد العراقيون في أن يعيد الطقس الثلجي الزائرين إلى المنطقة ، لينتعش الاقتصاد في بلدهم.

يتوجه الآلاف من الناس كل عام إلى جبل كورك للاستمتاع بالثلوج. حيث يقع المنتجع على قمة جبل كورك ويمكن الوصول إليه فقط بواسطة التلفريك الذي يمتد لمسافة 4 كيلومترات.


يعد التدفق الحالي للسياح بمثابة دفعة جيدة للأعمال الصغيرة في المنطقة، لكن يقول التجار إن أعداد السياح لا تزال منخفضة حتى الآن.

المصدر: AP 

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطائرات المدنية.. تاريخ مُر من السقوط والإسقاط